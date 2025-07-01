Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde buğday yüklü kamyonun devrildiği kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Muratlı’nın Kırkkepenekli Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, E.Y. idaresindeki buğday yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kamyon sürücüsünün kazayı hafif yaralı şekilde atlattığı öğrenildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, iyi olduğunu belirterek sağlık ekiplerinin hastaneye sevk etme teklifini kabul etmedi. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken, kamyondan yola saçılan buğday nedeniyle çevrede yoğunluk yaşandı.