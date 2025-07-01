Bitlis’in Tatvan Devlet Hastanesi bünyesinde kurulan Çocuk Yoğun Bakım Servisi hizmete açıldı.

Bitlis’in Tatvan Devlet Hastanesi bünyesinde açılan yeni servisin ilk hastası ise bronkopnömoni tanısıyla yoğun bakıma alınan 1 yaşındaki çocuk oldu. Ağır hasta çocukların hızlı ve etkili bir şekilde tedavi edilmesine imkan sağlayacak olan bu servisle birlikte, bölgedeki sağlık hizmetlerinin kalitesinin artması hedefleniyor.

Servisle ilgili açıklama yapan Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Gökmen Reyhanlı, bölge için büyük bir ihtiyaç olduğunu ifade ederek, "Çocuk Yoğun Bakım Servisi’nin açılması, bölgemiz için büyük bir ihtiyaçtı. Bu sayede yoğun bakım gerektiren çocuk hastalarımız artık başka illere sevk edilmeden, hastanemizde tedavi görebilecek. İlk hastamızı da bronkopnömoni tanısıyla kabul ettik. Bu hizmetin bölgemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Yeni açılan servisin, Tatvan Devlet Hastanesi’nin Eğitim ve Araştırma Hastanesi olma hedefi doğrultusunda da önemli bir adım olduğunu belirten Reyhanlı, "Bölgemizdeki sağlık altyapısını güçlendirmek adına attığımız bu adım, aynı zamanda Eğitim ve Araştırma Hastanesi olma hedefimiz doğrultusunda da önemli bir gelişmedir. Bu tür kritik servislerin varlığı, hem sağlık hizmeti kalitesini hem de akademik gelişimi desteklemektedir" diye konuştu.

Başhekim Reyhanlı, servisin hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm teknik ve idari personele teşekkür ederek, "Bu önemli birimin kurulmasında özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarıma içtenlikle teşekkür ediyorum. Birlikte daha güçlü bir sağlık sistemi inşa ediyoruz" ifadelerini kullandı.