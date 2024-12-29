Mersin’in Bozyazı ilçesinde bir otelde düzenlenen programda, öğrencilere Mehmet Akif Ersoy’un hayatını ve Sarıkamış Şehitlerini konu alan belgesel izletildi.

Milli ve manevi değerleri hatırlatma amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte gösterilen belgeselde, İstiklal Marşının yazarı Mehmet Akif Ersoy’un vatan sevgisi ve mücadele dolu hayatı ile Sarıkamış Harekatında yaşanan kahramanlıklar ve fedakarlıklar detaylı şekilde ele alındı. Program boyunca öğrenciler duygusal anlar yaşadı.

Belgeselden etkilendiklerini belirten öğrenciler, bu tür programların kendileri için hem öğretici hem de ilham verici olduğunu ifade ettiler.