Mersin’in Bozyazı ilçesinde Çocuk Koruma ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele konularında toplumsal farkındalığın arttırılması, koordinasyon ve iş birliğinin güçlendirilmesi ile yapılan faaliyetlerin ön plana çıkarılması amacıyla, ‘Çocuk Koruma’ ve ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı’ kurum amirlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Çocuk koruma ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında Bozyazı’da yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, Anamur Sosyal Hizmetler Müdürü Selahattin Saydam tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Toplantıda koruyucu ve destekleyici tedbir kararları hakkında yapılan bilgilendirmenin ardından kurumların gerçekleştirdiği faaliyetler ve kurumlar arası koordinasyon, suça sürüklenen çocuklar hakkında alınacak önlemler ve yapılması planlanan çalışmalar, aile ve çocuklara yönelik gerçekleştirilmesi düşünülen sosyal faaliyetler, ilçede meydana gelen ve suç teşkil eden olaylarda kurumların üzerine düşen sorumluluklar ve yapılan çalışmalar görüşüldü.

Ayrıca(KADES) uygulaması, elektronik kelepçe, kadın konukevleri, şiddet uygulayana yönelik önleyici tedbirler, ŞÖNİM’lerin kapasiteleri ve konuya ilişkin yürütülen kampanyalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.