Adıyaman’da bozulan asfalt yol kazalara davetiye çıkarıyor.

Adıyaman merkez Fatih Mahallesi 3. Çevre Yolu Oduncular Sitesi yakınlarında bozulan yol hem tepkilere yol açıyor hem de kazalara davetiye çıkarıyor. Yolun bazı noktalarında çökmeler yaşanırken bazı noktalarında ise çökmelerden dolayı şişmeler meydana geldi. Şişen asfalttan dolayı araç sürücüleri zaman zaman zor anlar yaşarken yolun biran önce düzeltilmesi istendi.

Yolun kazalara davetiye çıkardığını dile getiren vatandaşlar, "Bu yol uzun zamandır bu şekilde kazalara davetiye çıkarıyor. Yolun ortasında adeta tümülüs var. Bazı araçlar bunu gece fak edemeyerek üzerinden geçiyor ve araçlarının altını vuruyor. Bazı sürücülerde son anda fark edince ani manevra yaparak araçlarının hakimiyetini kaybediyor. Belediye yetkililerinin bu konuyla ilgili çalışma yapması gerekiyor. Birilerinin canına bir şey olmadan çözüm sağlanmalıdır. İş işten geçmeden buraya el atılmalıdır" diye konuştu.