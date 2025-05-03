Niğde Belediyesi, kültür ve sanatın her alanında toplumu buluşturmayı amaçlayan etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, 3 Mayıs 2025 Cumartesi günü saat 20.00’de Niğde Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek olan "Bozkırın Ritmi" adlı özel program, izleyicilere Anadolu’nun derinliklerinden gelen ritimleri, şiirleri ve geleneksel halk oyunlarını bir arada sunacak.

Sanat yönetmenliğini ve müzikal düzenlemelerini Şef Mehmet Almaz’ın üstlendiği etkinlikte, Anadolu’nun kültürel kimliğini yansıtan ney konseri, duygu dolu şiir performansları, etkileyici ritim şovları ve coşkulu halk oyunları sahneye taşınacak. "Bozkırın Ritmi" sadece bir gösteri değil; aynı zamanda geçmişle bugünü buluşturan, kültürel değerleri yaşatmayı ve yeni nesillere aktarmayı amaçlayan bir sanat şöleni olacak.

Ritim, Ney, Şiir Ve Halk Oyunlarıyla Anadolu’nun Sesi Yankılanacak

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Belediye olarak kültürel mirasımıza sahip çıkmak, bu mirası yaşatmak ve halkımızla buluşturmak öncelikli hedeflerimizden biri. ‘Bozkırın Ritmi’ etkinliği, binlerce yıllık Anadolu coğrafyasının ezgilerini ve halk kültürünü yaşatan eşsiz bir program olacak. Bu tür etkinliklerle hemşerilerimize hem ruhen hem kültürel olarak zenginleştirici deneyimler sunmayı hedefliyoruz. Tüm Niğde halkını bu anlamlı geceye davet ediyorum."

Ücretsiz program herkese açık olacak

Niğde Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlik, tüm vatandaşlara açık ve ücretsiz olacak. Gerek ritim ve müzik tutkunları gerekse geleneksel halk oyunlarına ilgi duyan izleyiciler için kaçırılmayacak bir fırsat sunan program, aynı zamanda ailece katılım sağlanabilecek kültürel bir etkinlik olma özelliği de taşıyor.

Etkinlikte sahne alacak ekip, özenle hazırlanan koreografiler ve müzik düzenlemeleriyle sahnede unutulmaz bir performans sergilemeye hazırlanıyor. Program boyunca ney ve vurmalı çalgılarla oluşturulacak doğu-batı sentezli ritim geçişleri, dramatik şiir performanslarıyla birleşerek seyircilere duygu dolu anlar yaşatacak.