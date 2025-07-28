Sivas’ta bulunan ve Doğu Anadolu Bölgesi’ne komşu olan Çakmakdüzü köyü, bozkırın ortasındaki vahayı andırıyor. Görenleri mest eden köy, taş binaları ile de dikkat çekiyor.

Sivas kent merkezine 218, Divriği ilçesine ise 43 kilometre uzaklıkta bulunan Çakmakdüzü köyü, doğaseverlerin dikkatini çekiyor. Bozkır olan Sivas’taki 130 haneli köy, yeşil doğası, su kaynakları ve kesme taştan binaları ile kartpostallık görüntüler sunuyor. Doğu Anadolu Bölgesi sınırında yer alan Çakmakdüzü köyü, çeşit çeşit ağaçları ve doğal güzellikleri ile ilgi topluyor. Yaz aylarında nüfusu artan ve kış aylarında 20 haneye düşen köy, turizme kazandırılmayı bekliyor.

Müslüm Delipınar, "Buralar bakir alanlardır, bozkırın ortasında bir vahadır. Çakmakdüzü köyü, İç Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu Bölgesi ile kesişiminde yer alır. İç Anadolu’nun en sonunda, Malatya sınırında yer alan bir köy. Atalarımız çok çalışmışlar ve 7-8 kilometre öteden su getirerek burayı kendilerine yurt edinmişler. Bu köy, geleneklerine oldukça bağlı ve otantikliğini hiçbir şekilde kaybetmeden, orijinal hali ile duruyor. Evlerin çoğu iki katlı. Burası çok soğuk bir iklime sahip. Kış aylarında sıfırın altına 20 dereceleri görüyor. Taş evler de kışın sıcak, yazın ise serin oluyor. Bundan dolayı ev mimarilerini bu şekilde yapmışlar. Evin alt katını hayvanlara, üst katını ise kendilerine göre dizayn etmişler" dedi.

Köyün yaz aylarında nüfusunun arttığını ifade eden Delipınar, "Oldukça fazla türde endemik bitki çeşidi var. Renk renk, çeşit çeşit çiçekler bulunuyor. Ben boş zamanımın tamamını doğada gezinerek değerlendiriyorum. Kalesi ile peribacalarına benzeyen kayaları ile doğal bitki örtüsü ile evleri ile kesinlikle görülmesi gereken bir yer. Bunların hepsi birleştirildiğinde kesinlikle turizme açılması gereken bir yer" şeklinde konuştu.