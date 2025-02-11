Konya’nın Bozkır ilçesinde zabıta ekipleri, vatandaşların haksız fiyat artışlarından korunması ve sağlıklarını tehdit edebilecek ürünlerden uzak durması amacıyla denetimler gerçekleştiriyor.

Bozkır Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, marketler, bakkallar ve diğer satış noktalarında yaptıkları kontrollerde, etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olan ürünler ile son kullanma tarihi geçmiş veya ambalajı zarar görmüş ürünler tespit edildiğinde ilgili işletmelere cezai işlem uygulanacağını belirtti. Bu çerçevede, tüketici haklarının korunması ve halk sağlığının güvence altına alınması hedefleniyor. Yetkililer, denetimlerin düzenli olarak sürdürüleceğini ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gerekli tüm önlemlerin alındığını ifade etti. Ayrıca, vatandaşların da bu tür durumlarla karşılaştıklarında zabıta müdürlüğüne bildirimde bulunmaları istendi.