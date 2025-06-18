Konya’nın Bozkır ilçesinde, 2025 yılı Yaz Kur’an Kurslarında görev alacak din görevlileri için eğitim semineri düzenlendi.

Eğitim semineri, Bozkır Müftülüğü toplantı salonunda yapıldı. Programda konuşan Konya İl Müftülüğü Başvaizi Mehmet Güneş, Yaz Kur’an Kurslarının çocuklar ve gençlerin dini ve milli değerleri öğrenmesindeki önemine vurgu yaptı. Güneş, "Geleceğimizin teminatı olan yavrularımıza doğru bilgiyi aktarmak için fedakarca çalışmalıyız" dedi. Mehmet Güneş, tüm eğitimcilere başarı diledi.

Seminerde, Yaz Kur’an Kurslarında uygulanacak eğitim metotları, ders içerikleri ve öğrencilere yaklaşım konularında sunumlar yapıldı. Katılımcıların sorularının cevaplandığı program, karşılıklı istişareler ve başarı temennileriyle sona erdi. Yaz döneminde açılacak olan Kur’an Kurslarında, çocuklara temel dini bilgilerin yanı sıra ahlaki değerlerin de aktarılması hedefleniyor.

Bozkır Müftülüğü tarafından organize edilen seminere, ilçede görev yapan imam-hatipler, müezzin kayyımlar ve Kur’an Kursu öğreticileri katıldı.