Konya’nın Bozkır ilçesinde ekipler tarafından Kuzu Göbeği mantarının saha araştırması ve incelemeleri gerçekleştirildi.

Konya Orman Bölge Müdürlüğü Ekosistem Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Konya Büyükşehir Belediyesi Tarım Şube Müdürlüğü ve Bozkır İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle, Bozkır orman arazilerinde Kuzu Göbeği (Morchella) mantarının saha araştırması ve incelemeleri gerçekleştirildi. Bölgede "göbek" olarak adlandırılan ve yöre halkı tarafından hem tüketim hem de ticari amaçlarla toplanan Kuzu Göbeği mantarı, lezzeti ve ekonomik değeriyle dikkat çekiyor. Mantar, alıcısına göre kilogramı bin lira ile bin 250 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Yapılan çalışmalarla, Kuzu Göbeği mantarının doğal yetişme alanlarının korunması, sürdürülebilir toplanması ve bölge ekonomisine katkısının artırılması hedefleniyor.