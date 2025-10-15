Konya’nın Bozkır ilçesinde mera gölgelikleri ve hayvan refahı merkezleri incelendi.

Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi kapsamında, Bozkır İlçe Tarım ve Orman Müdürü Halil Durmuş, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) temsilcisi ve inşaat mühendisi ile birlikte, yapımı devam eden mera gölgelikleri ve hayvan refahı merkezlerinde incelemelerde bulundu. Hayvansal üretimi geliştirmek ve meralardan yararlanma oranını artırmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı’nca yürütülen proje kapsamındaki çalışmalar yerinde gözlemlendi. Yapılan bu yatırımların, bölgedeki hayvancılık faaliyetlerine önemli katkılar sağlaması ve üreticilerin refahının yükseltilmesi hedefleniyor.