Aydın’da düzenlenen "Akıl ve Zeka Oyunları" İl Turnuvalarında Bozdoğanlı öğrenciler rüzgar gibi esti. Farklı okullardan katılan öğrenciler, gösterdikleri üstün performansla önemli dereceler elde ederek ilçenin eğitimdeki gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Turnuvada Merkez İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Feyza Bacakoğlu, ’Equilibrio’ oyununda Aydın birincisi olarak büyük bir başarıya imza attı. Fatih Ortaokulu 7. sınıf öğrencilerinden Nazmiye Kaya ’Küre’ oyununda, 6. sınıf öğrencisi Nazmi Berkin Karakaya ise ’Pentago’ oyununda il üçüncülüğünü elde etti. Kemer HES Ortaokulu’ndan İlknur Cengiz de ’Kulami’ oyununda Aydın dördüncüsü olurken, Bozdoğan İmam Hatip Ortaokulu’ndan Mehmet Fatih Ongun aynı başarıyı gösterdi. Örentaht Ortaokulu öğrencisi Berkay Çobanoğlu ise il beşinciliği kazanarak ilçeye bir gurur tablosu daha yaşattı. Bozdoğanlı öğrencilerin turnuvadaki başarısı, hem ilçe genelinde sevinçle karşılandı hem de aileleri ve öğretmenleri tarafından takdir topladı.