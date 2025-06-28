Bozdoğan’ın Yazıkent Mahallesi Kızılcakır mevkiinde çıkan makilik yangınına müdahale sürüyor. Yangına, Orman Genel Müdürlüğü’ne ait yangın söndürme uçakları ve helikopterlerle havadan, arazözler ve yer ekipleriyle karadan müdahale ediliyor.

Yaklaşık 200 personelin görev aldığı söndürme çalışmalarına Orman ekiplerinin yanı sıra Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Bozdoğan Belediyesi’ne ait iş makineleri ve özel sektöre ait kepçe ile greyderler de destek veriyor. Özel sektör araçları, yangın söndürme ekiplerinin müdahale edebilmesi için yol açma çalışmaları gerçekleştirdi.

Makilik alandaki yangın henüz kontrol altına alınamazken, tüm ekiplerin yoğun çabasıyla söndürme çalışmaları karadan aralıksız devam ediyor.