Bozdoğan Belediyesi’nin bu yıl ilk kez tüm mahalleleri kapsayacak şekilde düzenlediği Karne Şenliği ve Yaza Merhaba Etkinlikleri, Örtülü Mahallesi’nde coşkulu bir başlangıç yaptı. Kızıltepe, Konaklı, Tütüncüler, Başalan ve Güneyyaka mahallelerinden gelen çocuklar, Örtülü Mahallesi Sosyal Tesisi’nde bir araya gelerek unutulmaz bir gün yaşadı.

Rengârenk etkinlik alanı, gün boyu çocukların neşesiyle yankılandı. Şişme oyun gruplarında doyasıya eğlenen çocukların yüzlerindeki mutluluk görülmeye değerdi. Palyaçolar eşliğinde danslar edildi, pamuk şeker ve çeşitli ikramlarla gün tatlandı. Günün finali ise çocuklar için ayrı bir heyecan oldu. Açık hava sinemasında çizgi film izleyen minikler, keyifli bir yaz akşamı geçirmenin tadını çıkardı.

"Başkan Özel, çocukları yalnız bırakmadı"

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, etkinliğe katılarak çocukların ve ailelerin sevincine ortak oldu. Vatandaşlarla tek tek ilgilenen Başkan Özel’e mahalle sakinleri büyük ilgi gösterdi. Aileler, çocukları için sunulan bu imkândan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Mahallemizi unutmadığınız için teşekkür ederiz" sözleriyle Başkan Özel’e teşekkür etti.

Başkan Özel, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onların mutlu olduğu, hatırlanıp önemsendiği her gün Bozdoğan için güzel bir gündür. Şenliğimizi her mahalleye taşıyarak hiçbir çocuğumuzu geride bırakmıyoruz. Bu güzel organizasyonda emeği geçen tüm belediye personelime ve iş birliğiyle yanımızda olan mahalle muhtarlarımıza gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Karne şenliği, 15 gün boyunca Bozdoğan’ın farklı mahallelerinde devam edecek.