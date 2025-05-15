Önemli tarım kentlerinden olan Aydın’da tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi amacıyla başlatılan proje çerçevesinde Bozdoğan’da 60 bin adet turşuluk biber fidesi dağıtıldı.

Aydın genelinde üreticilere tarımsal destek verilmeye devam ediyor. Bu çerçevede Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen Tarım Arazilerin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) proje çerçevesinde tohum ve fidan dağıtımları da aralıksız sürüyor. İl genelinde yürütülen proje çerçevesinde ise Bozdoğan’da üreticilere 60 bin adet turşuluk domates fidesi dağıtıldı.

Konu ilgili Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada "Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında fidelerimizi üreticilerimiz de buluşturmaya devam ediyoruz. 2025 yılı TAKE Projeleri kapsamında Bozdoğan ilçemizde 60 bin adet turşuluk biber fidesini Bozdoğan Kaymakamı Yunus Emre Polat, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Armağan Tanrıkulu ve İlçe Müdürümüz Soner Altun’un katılımıyla üreticilerimize teslim ettik" ifadeleri yer aldı.