Adana’da sağanak ve dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, dünyada etkisini gösteren iklim değişikliği krizinin tarımsal üretime her geçen gün zarar verdiğini söyledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından Adana’da geçtiğimiz gün etkili olan sağanak yağış yerini doluya bıraktı. Yüreğir başta olmak üzere Ceyhan ve Yumurtalık ilçelerinde de mısır, buğday, salatalık, narenciye ve birçok tarım ürünü zarar gördü. Öte yandan tarlaların yakınındaki drenajların temizlenmemesi nedeniyle de birçok tarla su altında kaldı.

"10 mahalledeki tarlalar etkilendi"

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan İHA muhabirine 2025 yılının çiftçiler için hiç iyi geçmediğini anlatarak, "Geçtiğimiz gün çok kuvvetli bir yağmur ve dolu yağışı oldu. Yüreğir ilçesinde bu yağışlar 10 mahalledeki tarlaları etkiledi. Şu anda mısır, karpuz, buğday, salatalık ve narenciye bahçeleri su altında. Buğdaylar zarar gördü. 2 gündür çiftçimiz tarlasında kanal açarak suyu akıtmakta. Bu sene drenaj temizliği çok iyi yapılmadığı için suyu 2 gündür suyu zorla akıtıyoruz. Oradaki çiftçilerimiz afetten çok zarar gördü. 2025 yılı hep afetler yılı oldu" dedi.

Küresel ısınmanın etkilerinin her geçen gün daha da hissedildiğine vurgu yapan Doğan, "Son yıllarda dünyada küresel ısınmanın etkileri daha fazla hissediliyor. Ülkemizde su krizi var. İkinci ürünler şu anda ekilmeyecek. Birinci ürünlere ve dikili fidanlara su ancak verilecek. Son yıllarda artan iklim değişikliği krizi dünyada tarımsal üretimi tehdit eder hale geldi" diye konuştu.

Öte yandan, Başkan Doğan, çiftçinin afetlerden tek korunma yolunun tarım sigortası olduğunu söyledi.