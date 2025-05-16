Bozdoğan Belediyesi, Yazıkent Mahallesi’nde kapsamlı bir temizlik ve çevre düzenlemesi seferberliği başlattı. Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel’in talimatıyla sahaya inen temizlik işleri ve fen işleri ekipleri, mahalle genelinde hummalı bir çalışma yürüttü.

Mahalle sakinlerinin taleplerine kayıtsız kalmayan Başkan Özel, ekiplere "Yazıkent’e yakışır bir çevre düzenlemesi" talimatı verdi. Temizlik işleri ekipleri, sokak sokak mahalleyi baştan sona tarayarak mıntıka temizliği gerçekleştirdi. Aynı anda sahaya çıkan fen işleri ekipleri ise ot biçme, ilaçlama ve kireçleme çalışmalarıyla çevreyi hem estetik hem de hijyen açısından yeniledi.

Zabıta ekipleri de bu seferberliğe destek vererek, yol kenarlarına rastgele bırakılan tarım aletlerini kaldırdı; yolların ve kaldırımların güvenliğini ve temizliğini sağladı. Tüm bu çalışmalar sayesinde Yazıkent Mahallesi temiz bir görünüme kavuştu.

Mahalle halkı, taleplerinin kısa sürede karşılık bulmasından ve yapılan hizmetlerden büyük memnuniyet duyduklarını dile getirerek, Başkan Mustafa Galip Özel’e teşekkür etti.