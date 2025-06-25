Bozdoğan Belediyesi, kırsal mahallelerde tarımsal üretimi kolaylaştırmak amacıyla ova yollarında başlattığı düzenleme ve çakıllama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Kamışlar-Yaka Mahallesi arasında bulunan Üstgebi mevkii ile Haydere Mahallesi ova yolları ulaşıma uygun hale getirildi.

Bozdoğan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar, bölgedeki üreticilerin takdirini toplarken, mahalle muhtarlarından da Başkan Mustafa Galip Özel’e teşekkür geldi.

Kamışlar Mahalle Muhtarı Ahmet Şimşek, uzun süredir kullanılamaz halde olan ova yolunun yapılan müdahale ile rahatlıkla kullanılabilir hale geldiğini belirterek, "Kamışlar-Yaka Mahallesi arasında kalan Üstgebi ova yoluna çakıl döküldü. Traktörler ve römorklar geçemiyordu, artık rahatça geçebilecek. 25 kilometrelik yol elden geçirildi. Galip Başkanım ve ekibinden Allah bin kere razı olsun. Mahalle halkım adına çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Çalışmalardan memnuniyet duyan vatandaşlar da, biçerdöverlerin sorunsuz şekilde hasat yapabildiğini vurgulayarak, "Başkanımızdan Allah razı olsun. Biçerdöverler artık rahat rahat geçerek hasat yaptılar" dedi.

Haydere Mahallesi’nde de benzer şekilde yürütülen ova yolu düzenleme çalışmaları, mahalle sakinlerinin kullanımına sunuldu. Haydere Mahalle Muhtarı Galip Kanat da yapılan hizmet nedeniyle teşekkür ederek, "Yapılan hizmetlerden dolayı mahallem adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Üreticimizin emeğini, alın terini önemsiyor, kırsalda hayatı kolaylaştırmak için çalışıyoruz. İlçemizin her köşesine hizmet götürmekte kararlıyız. Vatandaşımızın duası ve memnuniyeti bizim için en büyük güç kaynağıdır" dedi.