Konya’nın Derebucak ilçesinde dağ yolunda uçurumdan devrilerek kayalıklar arasında metrelerce aşağıya düşen kamyonetteki sürücü hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Derebucak ilçesine bağlı Pınarbaşı Mahallesi Kırkkavak yolu güzergahındaki dağ yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman Seçkin (74) idaresindeki kamyonet, gece saatlerinde dağ yolunda seyir halinde iken kontrolden çıkıp kayalıklar arasında uçurumdan metrelerce aşağıya düştü. 112 Acil Çarı Merkezine gelen ihbar üzerine adrese sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu araç içerisinde yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralanırken, kamyonette sıkışan sürücü ve araç AFAD ve jandarma ekiplerince saatler süren çalışma sonrasında çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.