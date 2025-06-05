Bozdoğan Belediyesi, Kurban Bayramı arifesinde vatandaşların manevi duygularını huzurla yaşayabilmeleri ve yakınlarının kabirlerini ziyaret etmek isteyen vatandaşlara özel olarak ücretsiz servis hizmeti sunulacak.

5 Haziran 2025 Perşembe günü, saat 09.00 ile 17.00 arasında, Çarşı Camii önünden kalkacak servis araçları ile vatandaşlar Bozdoğan Asri Mezarlığı’na ücretsiz bir şekilde ulaştırılacak. Bozdoğan Belediyesi tarafından organize edilen bu hizmet, özellikle yaşlı, engelli ve özel aracı bulunmayan vatandaşlar için büyük bir kolaylık sağlıyor.

Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da manevi değerleri gözeten ve halkın yanında olan Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, bu duyarlı uygulamayla gönülleri bir kez daha fethetti.