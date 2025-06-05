Türkiye’nin önemli tarım kentlerinden olan Osmaniye’de kuraklık ve son günlerde etkili olan yağışlar nedeniyle buğday hasadı geç başladı.

Çukurova’nın bereketli topraklarından olan Osmaniye’de önemli tarım ürünlerinden buğdayda hasat başladı. Kent genelinde olduğu gibi Düziçi ilçesinde de hasadı devam eden buğdayda verim kaybı yaşandı. Bu yıl kuraklık nedeniyle ve son günlerde etkili olan yağışlar nedeniyle buğday hasadının geç başladığını söyleyen çiftçiler dönümde verimin yüzde 50’ye yakın düştüğünü söyledi.

Devletin verdiği fiyatla perakende esnafın verdiği fiyatın uyum sağalmadığını söyleyen çiftçi Bilal Mulayim, "2025 yılının sezonunu açmış bulunmaktayız biçim düzeneğimiz ne kadar düzgün olsa da 15-20 gün önceki yıllara göre geç başladık. Nedeniyse bir ve iki ayda kuraklık vardı sulamak zorunda kaldık verimlerimiz düşük. Suladığımız yerlerde dönümüne 500 kilo kadar alabiliyoruz sulanmayan yerlerde ise dönüme verim 200 kilo civarında düşüşler var. Devletimizin açıklamış olduğu fiyat ofislerde 13-13 buçuk lira arası buğdayın cinsine göre alıp yapılıyor. Perakende esnafları 11-12 civarında alımlar yapıyor devletimize uyum sağlanmıyor, çiftçilerimizden bir fırsatçılık bekleniyor. Bu fırsatı biz tarladan zor güçle çıkarıyoruz ama esnaf arkadaşlarımız çiftçilerden elden alıyorlar. Ofisimizin fiyatına uyulsun istiyoruz" diye konuştu.

Bu sene kuraklık ve son günlerde etkili olan yağışlardan dolayı hasada geç başladıklarını söyleyen biçerdöver şoförü Hüseyin Adak ise, "Bu sene mevsim şartlarından dolayı kuraklıktan dolayı verim düşük sulanan arazide normal kıraç olan yerlerde verim düşük. Sulanmayan arazi ortalama 250-300, sulanan arazide ortalama 500 kilo verim alınıyor" dedi.