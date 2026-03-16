Bozdoğan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde sivrisinek, karasinek ve larvalara karşı ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Halk sağlığını korumak ve yaz aylarında artış göstermesi beklenen haşere popülasyonunun önüne geçmek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler ilçenin birçok noktasında düzenli olarak ilaçlama yapıyor.

Üreme alanları tek tek kontrol ediliyor

Belediye ekipleri özellikle haşerelerin üreme alanı olarak bilinen sulak bölgeler, dere yatakları, durgun su birikintileri ve yeşil alanlarda periyodik ilaçlama gerçekleştiriyor. Yapılan çalışmalarla haşere oluşumunun kaynağında önlenmesi hedeflenirken, larva döneminde yapılan müdahalelerle sivrisinek ve karasineklerin çoğalmasının önüne geçiliyor.

Yaz aylarında sıcaklıkların artmasıyla birlikte haşere popülasyonunda yaşanabilecek artışa karşı da önlem alan ekipler, ilçe genelinde ilaçlama faaliyetlerini program dahilinde yoğun şekilde sürdürüyor.

Başkan Özel: 'Halk sağlığı bizim için öncelik'

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada vatandaşların sağlığını korumaya yönelik hizmetlerin aralıksız devam ettiğini belirterek 'Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz ilçemizin dört bir yanında düzenli olarak ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Sivrisinek ve karasinek oluşumunun önüne geçmek için özellikle larva döneminde müdahale ederek sorunu kaynağında çözmeyi hedefliyoruz. Halk sağlığını korumak bizim en önemli önceliklerimizden biridir. Bu kapsamda ekiplerimiz sahada aktif olarak çalışmalarına devam edecek. Hemşehrilerimizin daha sağlıklı ve huzurlu bir çevrede yaşamaları için belediye olarak tüm imkanlarımızla çalışmayı sürdürüyoruz' ifadelerini kullandı.