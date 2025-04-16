Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki turizm merkezi Bozcaada ilçesinde, belediye kararıyla yasaklanan hareketli yapıların adaya girişine izin verilmedi.

Havasıyla küçük bir kasabayı yansıtan, dar sokaklarında farklı mimarideki eski Rum evleri, deniz ürünleri restoranları, Türkiye’nin en iyi korunmuş tarihi kalesi, bakir koyları, temiz ve buz gibi denizi yanında, bir de İstanbul’a olan yakınlığı nedeniyle pek çok kişinin tercih ettiği turizm merkezi Bozcaada ilçesi son dönemde ’tiny house’ olarak adlandırılan tekerlekli ahşap evlerin akınına uğramaya başlamıştı.

Bozcaada Belediyesi, adanın doğal ve arkeolojik sit alanı statüsü nedeniyle tiny house ve karavan tipi hareketli yapıların konumlandırılmasına yasak getirmişti. Belediye Meclisi’nin 06.03.2025 tarihli ve 33 sayılı kararı doğrultusunda, bu yapıların 1 Eylül 2025’e kadar adadan çıkarılması kararlaştırılmıştı.

Feribotla adaya getirilen bir hareketli yapı, Bozcaada Belediyesi’nin müdahalesiyle iskelede durdurularak adaya girişine engel olundu. Hareketli yapı, belediye ekiplerinin ısrarlı takibi ve yasal prosedürlerin uygulanmasıyla geri gönderildi.

Bozcaada Belediyesi’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "15.04.2025 tarihinde Bozcaada’ya giriş yapmak isteyen hareketli yapının geçişi belediyemizin ısrarlı takibi ve tüm yasal prosedürlerin uygulanması ile engellenmiştir. Hareketli yapı sabah 08.00 feribotu ile gelmiş ve 14.00 gemisi ile geri dönmüştür. Daha önce kamuoyu ile paylaşılan yasal mevzuat ve belediye meclisimizin konu ile ilgili 06.03.2025 / 33 sayılı kararı gereği adamızda hareketli yapıların konuşlandırılması yasaktır. Ayrıca sit alanlarına hareketli yapıların konuşlandırılmasına yardım eden iş makinelerini kullananlar ve sahipleri ile ilgili de 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu gereğince suç duyurusunda bulunulmaktadır. Kamuoyuna duyurulur" ifadeleri kullanıldı.