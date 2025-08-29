Bursa’da bir sünnet düğününde sünnet çocuğu Midilli cinsi atla mahalle turuna çıkarken, annesi ise deveye binerek oğluna eşlik etti.

Bursa’da Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa Mahallesi’nde gerçekleşen düğünde, sünnet çocuğu Yamaç Güç, davul zurna ile birlikte Midilli cinsi atla mahalleyi gezdirilirken annesi de ilginç bir şekilde oğluna eşlik etti. Anne Birsen Güç ise adeta düğün arabası gibi süslenen deveyle oğlunun arkasından mahalle turuna eşlik etti. O anlara şahit olan vatandaşlar gözlerine inanamadı