TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Destekleme Programı kapsamında, Sinop’un Boyabat ilçesindeki Mehmet Albayrak Hafız İmam Hatip Ortaokulu tarafından bilim fuarı düzenlendi.

13-14 Mayıs tarihleri arasında iki gün süren fuarda öğrenciler, çeşitli projelerini sergileyerek ziyaretçilere bilgi verdi. Fuarda proje sunumu yapan öğrencilerden Mustafa Kayra Şahin, Boyabat pirincinin glisemik indeksine yönelik çalışmasını tanıttı. Şahin, yaptığı açıklamada, "Glisemik indeks bir yiyeceğin kan şekerini ne kadar hızlı yükselttiğini gösterir. Genellikle 0 ile 100 arasında değerlendirilir. Normalde pirincin glisemik indeksi 56-60 arasındadır. Ancak Boyabat pirincinde bu değerin 70’in üzerinde olduğunu tespit ettik. Bu nedenle Boyabat pirincinin fazla tüketilmesi şeker hastalığı riskini artırabilir" dedi.

Ayrıca, Boyabat pirinci üretiminin yıllar içindeki artışına da değinen Şahin, "2023 yılında 12 bin ton olan üretim, 2024 yılında 16 bin tona yükselmiştir" ifadelerini kullandı.

Katılımcıların büyük ilgi gösterdiği bilim fuarında öğrencilerin bilimsel düşünceyi geliştirmeye yönelik projeleri beğeni topladı.