Botulinum toksini (botoks) işleminin fiziksel tıpta yaygın olarak kullanıldığını söyleyen Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzm. Doç. Dr. Dilek Eker Büyükşireci, "Serebral palsi, felç geçirmiş, inmeye bağlı hastalarda sipastiste dediğimiz istemsiz kas kasılmalarını ortadan kaldırmak için uygulayabiliyoruz. İstemsiz kasılmalar ortadan kalktığı için istemli hareketlerin ortaya çıkmasına imkan sağlıyor. Nörolojide, migren tedavisinde, ilaçlara dirençli migren ağrılarında botoks enjeksiyonu yapılabiliyor" dedi.

Botulinum toksini (botoks) işlemini her ne kadar medikal estetik alanında kullandığın bilinse de uygulama fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında da yaygın olarak kullanıyor. Özellikle kas hastalıklarının tedavisinde kullanılan botoks işlemi ile ilgili Medicana International Samsun Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzm. Doç. Dr. Dilek Eker Büyükşireci, önemli bilgiler verdi. Doç. Dr. Dilek Eker Büyükşireci, "Botulinum toksini enjeksiyonu halk arasında botoks olarak biliniyor. En çok kullanım alanı medikal estetik uygulamalar olarak görünse de aslında fiziksel tıp ve nöroloji hekimleri arasında tıbbi tedavilerde oldukça önemli yere sahiptir. Botulinum toksini aslında bir bakterinin toksinidir. Laboratuvar ortamında elde edilerek kişinin sinir ve kas kavşağına enjeksiyon yöntemiyle uygulandığında kasta felç durumu oluşturuyor. Bizim istediğimiz bir felç durumudur. Kas kasılma faaliyetini geçici bir süre kaybediyor. Bu süre genellikle 3-6 ay kadar bir süredir. Medikal estetik uygulamalarından farklı olarak biz fizik tedavi hekimleri olarak en çok serebral palsi, çocuklarının sipastiste dediğimiz kaslarındaki istemsiz kasılmalarını bloklamak için uyguluyoruz. Yine felç geçirmiş, inmeye bağlı hastalarda da sipastiste dediğimiz istemsiz kas kasılmalarını ortadan kaldırmak için uygulayabiliyoruz. Kas kasılmalarını ortadan kaldırdığımızda hastanın yürüyüş fonksiyonu düzelebiliyor. Kol fonksiyonları düzelebiliyor. İstemsiz kasılmalar ortadan kalktığı için istemli hareketlerin ortaya çıkmasına imkan sağlıyor. Nörolojide, migren tedavisinde, ilaçlara dirençli migren ağrılarında botoks enjeksiyonu yapılabiliyor. Yine çok terleyen kişilerde, aşırı terlemeye bağlı olarak koltuk altına botoks işlemleri uygulanabiliyor. Felçli veya serebral palsi, hastalarda fazla tükürük salgısı nedeniyle hastalarda ağızda tükürük akması gibi bir durum olabiliyor. Bunları bloklamak için tükürük bezlerine uygulanabiliyor. Omurilik felci hastalarda görülen sipastiste tedavisinde etkin bir şekilde uygulanabiliyor. MS hastalığı istemsiz kas kasılmaları ile giden bir hastalıktır. Burada da yine yürüyüşe engel olan, pozisyon almaya engel olan durumlarda da kas kasılmalarını bloklamak için botulinum toksin enjeksiyonu uygulayabiliyoruz" diye konuştu.