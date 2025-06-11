Zonguldak’tan Kurban Bayramı ziyareti için Sakarya’nın Adapazarı ilçesindeki çocuklarının yanına gelen eski eşini ruhsatsız tabanca ile öldüren şüpheli tutuklandı.

Olay, dün Değirmenhan Sokak üzerinde meydana geldi. Zonguldak’ta yaşayan ve Kurban Bayramı ziyareti için çocuklarının yanına gelen Emir K. (48), kısa bir süre önce Zonguldak’tan Sakarya’ya gelen eski kocası R.D. (42) ile çocuklarının evinde tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine R.D., yanında bulunan ruhsatsız tabancayla eski eşi Emir K.’ye ateş etti.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, şüpheli eski koca R.D. ise gözaltına alındı. Hastanede tedavi altına alınan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. R.D. ise emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan şüpheli, ‘Boşandığı eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme’ suçuyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.