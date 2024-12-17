Bornova Belediyesi'nin Hobi ve Beceri Edindirme Kursları bünyesinde satranç eğitimi alan çocuklar, “Yeni Yıla Merhaba Satranç Turnuvası”nda, mücadele etti. Başkan Ömer Eşki, satrancın çocukların gelişimine katkısını vurgulayarak, tüm katılımcıları tebrik etti.İZMİR (İGFA) - İzmir Bornova Belediyesi'nin Hobi ve Beceri Edindirme Kursları kapsamında eğitim alan çocuklar, düzenlenen “Yeni Yıla Merhaba Satranç Turnuvası”nda hünerlerini sergiledi. 22 kursiyerin katıldığı turnuvada, üçüncülüğü Dora Bilgi, ikinciliği Doruk Ege Kaban, birinciliği ise Atlas Damar elde etti.

Satranç sadece bir oyun değil

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, gençlerin satranç gibi strateji ve düşünme becerilerini geliştiren bir spora ilgi göstermesinden mutluluk duyduklarını ifade etti. Eşki, “Satranç, sadece bir oyun değil; çocuklarımızın analitik düşünme, sabır ve karar verme yeteneklerini geliştiren çok önemli bir araçtır. Bornova Belediyesi olarak çocuklarımızın kendilerini her alanda geliştirmesi için bu tür etkinlikleri desteklemeye devam edeceğiz. Başta dereceye giren kursiyerlerimiz olmak üzere tüm katılımcıları yürekten tebrik ediyorum” diye konuştu.