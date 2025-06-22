Bornova Belediyesi Hobi ve Beceri Edindirme Kursları’nın yıl sonu etkinliğinde dansın ve kültürün büyüsü Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu’nu sardı. Farklı yaş gruplarından kursiyerler modern danstan halk oyunlarına uzanan geniş bir yelpazede sahne aldı.İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi'nin her yaş grubuna hitap eden ve yıl boyunca onlarca branşta düzenlediği Hobi ve Beceri Edindirme Kursları’nın yıl sonu etkinliği, iki perdeden oluşan unutulmaz bir dans gösterisiyle kutlandı. Büyükpark içindeki Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlenen etkinlikte Bornovalı kursiyerler izleyicilere adeta görsel bir şölen sundu.

İlk perde “FRIDA / Fırçanın Dansı” temasıyla sahneye taşındı. Ece İstek ve Şenol Ağırdağ’ın öğrencileri bale, modern dans, bachata, Arjantin tango, vals, flamenko ve contact dans performanslarıyla sanatseverleri büyüledi. Çoğu ilk kez sahneye çıkan kursiyerler ayakta alkışlandı.

KÜLTÜRLER KÖPRÜSÜ: “YÖREDEN YÜREĞE”

İkinci perdede ise “KÖPRÜ / Yöreden Yüreğe” başlığı altında sahneye çıkan Metehan Turan ve Osman Yardım’ın öğrencileri, Anadolu’nun ve komşu kültürlerin zengin dans mirasını sergiledi. Ege Yöresi danslarından çocuk ve yetişkin zeybeğe, Azeri kadın oyunlarından Trakya, Trabzon ve Teke yöresi halk danslarına kadar geniş bir yelpazede izleyicilere unutulmaz anlar yaşattılar.

Kursiyerlerin heyecanına ortak olan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, sanatın ve kültürel üretimin birleştirici gücüne dikkat çekerek, “Her yaştan Bornovalıyı kurs merkezlerimizde bir araya getiriyor, onlara yeni beceriler kazandırıyor, sanata alan açıyoruz. Bu sahnede yalnızca dans edilmedi, dayanışmanın, emeğin ve kültürün gücü sergilendi. Bornova’yı sanatla büyütmeye devam edeceğiz.” diye konuştu