Adana’nın Kozan ilçesinde, geçtiğimiz günlerde iş kazasında hayatını kaybeden makine mühendisi Ahmet Bingöl’ün arkadaşları, onun anısını yaşatmak amacıyla Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) bugün gerçekleşen ikinci oturumuna giren öğrencilere ücretsiz su, simit ve ayran ikram etti.

YKS’nin ikinci oturumu için sınav merkezlerine akın eden öğrenciler, Kozan Lütfiye Ali Şadi Çelik İlköğretim Okulunda sınava girdi. 2 Haziran’da meydana gelen iş kazasında hayatını kaybeden 29 yaşındaki mühendis Ahmet Bingöl’ün yakın arkadaşları, onun adına öğrencilere su simit ve ayran ikram etti.

Ahmet Bingöl’ün öğrencileri çok sevdiğini ve onların eğitim hayatına katkı sunmayı çok istediğini kaydeden yakın arkadaşı Oğuzhan Özbay, "Ahmet çok çalışkan, sevgi dolu bir insandı. Öğrencilere burs vermek isterdi. Biz de onun bu hayalini yaşatmak istiyoruz. Sınav sabahı, onun hatırasına elimizden gelen desteği vermek istedik. Bingöl’ün müziğe de ilgisi vardı ve arkadaşlarıyla zaman zaman canlı müzik yapardı. Hayat dolu, iyilik sever çok çalışkan bir arkadaşımızdı" dedi.

Sınav merkezleri önünde öğrencilere ayran, simit ve su dağıtılırken, bazı adaylar sınava son dakikada koşarak yetişti.