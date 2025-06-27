İzmir Bornova Belediyesi, Türkiye'de bir ilçe düzeyinde ilk kez tam anlamıyla dijital ikizi oluşturduğu Akıllı Şehir Yönetim ve İnovasyon Merkezi’ni hayata geçirmeye başladı. İZMİR (İGFA) - Merkez; dijital dönüşüm, kentsel dönüşüm ve yeşil dönüşüm vizyonu çerçevesinde ve bilimsel verileri kullanarak; altyapı, çevre, enerji ve güvenlik süreçlerini tek merkezden yönetmeyi hedefliyor. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “Bu alanda dünya örneklerini inceledik. Kurduğumuz bu sistemle atılacak her adımı, yapılacak her yatırımın etkisini ve sonuçlarını yapay zeka destekli karar destek sistemi ile önceden görmüş olacağız. Geleceğin belediyecilik anlayışını bugünden kuruyoruz.” diyerek projenin detaylarını anlattı.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM: BORNOVA ARTIK TEK EKRANDA

Kapılarını açan merkezde projenin detaylarını anlatan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Türkiye’de bir ilçenin tamamının “dijital ikizini” oluşturan ilk belediye olduklarını vurguladı. Sayısal arazi ve sayısal yüzey modeli üzerinden kentin üç boyutlu dijital ikizini oluşturduk. Eşki, yeni kurulan Akıllı Şehir Yönetim ve İnovasyon Merkezi’nin park aydınlatmalarından, sosyal yardımlara, akıllı sulama ağından, bina enerji tüketimine, karbon salınımından çevresel risklere kadar ilçedeki tüm veriyi tek merkezde toplayarak anlık yönetim imkânı sunacağını ifade etti. Güvenlik kameralarının da bağlı olduğu sisteme veri sağlamak için Bornova’nın çeşitli yerlerine ilave kamera ve sensörler de ekleniyor. Merkez, olağan zamanlarda kent için öngörüler oluşturan bir karar destek merkezi, acil durumlarda ise kriz masası olarak görev yapacak.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE KIRMIZI–SARI–YEŞİL HARİTA

“Kentsel dönüşüm olmadan kent olmaz” diyen Başkan Eşki, merkezde üretilen verilerin Bornova’daki binaların deprem riskini de kodladığını; riskli yapıların kırmızı, orta risklilerin sarı, dayanıklı binaların yeşil olarak işaretlendiğini söyledi. Eşki,” Veriye dayalı bu tematik harita güvenli yapı stokuna giden yolun temelini oluşturacak” dedi. Dijital ikiz modeli üzerinden kentsel dönüşüm öncesi ve sonrası dijital ikizde modellenip, en uygun projeler üretilecek. Binaların dönüşümü için güçlendirme ve veya yeniden yapım maliyetleri yapay zeka destekli teknolojilerle karşılaştırılıp en uygun çözümlere ulaşmaya çalışacağız.

YEŞİL DÖNÜŞÜM: ENERJİNİN %75’İ GÜNEŞTEN

Akıllı şehir misyonu çerçevesinde yeşil dönüşümü de ön plana aldıklarını ve bir yıl içinde güneş enerjisiyle belediyenin elektrik ihtiyacının yüzde 75’ini karşılamayı hedeflediklerini söyleyen Başkan Eşki, “Ayrıca Türkiye’nin ilk ‘rüzgâr ağacı’ ve ‘rüzgâr ormanı’ projelerini Bornova’da kurmayı ve kendi imkânlarımızla bir biyogaz tesisi inşa etmeyi planlıyoruz. Böylece Akıllı Şehir vizyonunu, “dijital” ve “yeşil” dönüşümleri ile aynı çatı altında birleştireceğiz” diye konuştu.

VERİYE DAYALI YÖNETİM VE AÇIK İNOVASYON

Projeyle birlikte; Akıllı Çevre, Akıllı Enerji, Akıllı Ulaşım, Akıllı Altyapı gibi bileşenler tek platformda buluşuyor. Büyük Veri, IoT(nesnelerin interneti) sensörleri ve Context Broker altyapısı sayesinde gerçek zamanlı karar destek sistemleri kuruluyor. Üniversiteler, özel sektör ve girişimciler için bir inovasyon ekosistemi oluşturularak akıllı şehir çözümlerinin test edilmesi ve yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Büyük ölçüde tamamlanan ve veri giriş ve entegrasyonunun devam ettiği karar destek sisteminin yılbaşından itibaren devreye alınması bekleniyor.