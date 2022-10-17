Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu operasyonunda tabanca ve mermi ele geçirildi Uyuşturucu operasyonunda tabanca ve mermi ele geçirildi

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; ’Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele’ çerçevesinde, Yıldıztepe beldesinde bir eve operasyon düzenledi. Ekiplerce; şüpheli şahsın aracı, ev ve eklentilerinde yapılan aramada 570 gram uyuşturucu madde, 2 adet Shunk bitkisi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve tabancaya ait 434 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.