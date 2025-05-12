Bolu’nun "manevi babası" olarak anılan merhum hayırsever İzzet Baysal’ın kurduğu İzzet Baysal Vakfı tarafından yaptırılan kente kazandırılan Esin Baysal Aile Sağlığı Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

1907 yılında Bolu’da doğan İzzet Baysal, 1986 yılında İzzet Baysal Vakfı’nı kurarak tüm mal varlığını eğitime ve sağlığa adadı. Bolu’ya eğitim ve sağlık alanında eserler kazandıran iş adamı merhum İzzet Baysal’ın kurmuş olduğu İzzet Baysal Vakfı yeni eseri olan Esin Baysal Aile Sağlığı Merkezi hizmete açıldı. İzzet Baysal Vakfı’nca Sağlık Mahallesi’ne yapılan sağlık merkezinin açılışına, il protokolü ve vakıf üyeleri katıldı. 750 metrekare alan üzerine kurulu 3 katlı sağlık merkezinde 10 poliklinikle hizmet verecek. İzzet Baysal Vakfı’nın Bolu’da kazandırdığı Esin Baysal Aile Sağlığı Merkezi, bu mirasın 148’inci halkası olarak kayıtlara geçti.