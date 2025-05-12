Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Çevre Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Hakkı Dikmen ile bağlantı kalite kontrol ruhsat belgesi öncesi, teknik rapor hazırlanmasına ilişkin işbirliği protokolü imzalandı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Hakkı Dikmen arasında atıksu deşarjları bağlantı kalite kontrol ruhsat belgesi işlemlerinde, ruhsat başvurusu yapılmadan önce, fiziki ön kontrol işlemlerinin yetkilendirilmiş çevre mühendisleri tarafından yapılmasına yönelik işbirliği protokolü imzaladı. İşbirliği protokolünde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, güçlü bir Antalya için sivil toplum örgütleri ile bilimi ve tekniği esas alan işbirliği yapmaya devam edeceklerini söyledi.

"Ön kontrol yetkilendirilmiş çevre mühendislerinde"

Başkan Muhittin Böcek, bu protokol ile fiziki ön kontrol işlemlerinin yetkilendirilmiş çevre mühendisleri tarafından sağlanacağına dikkat çekerek, "Böylelikle ASAT Atıksu Arıtma Tesislerine atıklarını gönderen endüstriyel ve kirletici riski yüksek tesislerin kontrolleri ilk olarak konunun uzmanı çevre mühendislerince yapıldıktan sonra ruhsat işlemleri başlatılacaktır. ASAT ve Antalya Çevre Mühendisleri Odası işbirliği kapsamında, bağlantı kalite kontrol ruhsat belgesi eğitimine katılan 141 çevre mühendisine yetkilendirme yapılmıştır" dedi.

"Çevre başkentine yakışan çalışmalar"

İşbirliği protokolünün önemine dikkat çeken Başkan Muhittin Böcek, "İşletmeler atıksularını daha kontrollü ve bilinçli bir şekilde gerekli ön arıtmalardan geçirerek göndereceğinden hem kanalizasyon ve arıtma tesisleri hem de doğamız korunmuş olacak. 2025 yılı çevre başkenti ödülüne layık görülen Antalya’mızın yarınları için azimle gururla çalışmaya devam edeceğiz. Protokolümüz hayırlı olsun. Çevre Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Başkanı ve yönetimine katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Çevre Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Hakkı Dikmen de Başkan Muhittin Böcek’e destekleri ve işbirliği protokolünden dolayı teşekkür ederek, plaket takdim etti.