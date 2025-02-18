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Boluspor, Trendyol 1. Lig’in 26. haftasında deplasmanda oynayacağı Manisa Futbol Kulübü maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Trendyol 1. Lig’in 25. haftasında evinde oynadığı Amed SF maçından 1 puan alan Boluspor, deplasmanda oynacağı Manisa FK maçına odaklandı. Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman teknik-taktik çalışmalarıyla sona erdi.

Kırmızı-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla Boluspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: iha