Trendyol 1. Lig yükselme play-off 1. Tur maçında Boluspor’un İstanbulspor’u 2-1 mağlup ederek yarı finale yükselmesi, Bolu kent merkezinde coşkuyla kutlandı. Maçı dev ekranda izleyen yüzlerce taraftar, galibiyet sonrası oyun havalarıyla meydanı adeta şenlik alanına çevirdi.

Trendyol 1. Lig yükselme play-off 1. Tur maçında Boluspor, deplasmanda İstanbulspor’u 2-1 mağlup etti. Stadyumsuz bir sezon geçirmesine rağmen play-off mücadelesine sıkı tutunan kırmızı-beyazlılar, deplasmanda 49. dakikada geriye düştükleri maçta 57. dakikada Babacar ve 70. dakikada Hasani’nin golleriyle maçı 2-1 kazanmasını bildi.

Kent meydanı şenlik alanına döndü

Kardelen meydanına Bolu Belediyesi tarafından kurulan dev ekranda yüzlerce Bolulu takımına destek verdi. Maçın ardından Kent Meydanı’nda kurulan dev ekranda karşılaşmayı takip eden Boluspor taraftarları, son düdükle birlikte sevinç gösterilerinde bulundu. Oyun havaları oynayan taraftarlar, araç konvoylarıyla şehir turu atarak galibiyetin coşkusunu doyasıya yaşadı.

Boluspor, play-off yarı finalinde 19 Mayıs tarihlerinde Bandırmaspor ile karşı karşıya gelecek.