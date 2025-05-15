İzmir’in Aliağa ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Sakran Safiye Mahallesi’nde İzmir-Çanakkale karayolunda meydana geldi. M.B. (68) idaresindeki 17 PL 377 plakalı otomobil ile Ali B. (72) idaresindeki 35 ZV 072 plakalı motosiklet, Bölme Kavşağı’nda çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Ali B.’nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü M.B. (68) ve yolcu H.B. (65) ise Aliağa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Ali B.’nin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.