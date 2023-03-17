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Kamyon çekici yardımıyla devrildiği yerden çıkarılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, Siirt-Baykan karayolunda meydana geldi. 21 ADK 039 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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