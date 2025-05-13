Bolu’nun Göynük ilçesinde, nesli tehdit altındaki vaşak ve yavruları kamufle oldukları ağaçların arasında görüntülendi.

Göynük Orman İşletme Müdürlüğü görevlileri, koruma-kontrol çalışmaları sırasında ağaçların arasında kamufle olmuş vaşakla karşılaştı. Ekipler, ormanlık alanda anne vaşak ile 2 ya da 3 yavrusunu tespit ederek, o anları cep telefonu kamerasına kaydetti. Yetkililer vaşak ailesinin izlenmeye devam edileceği ve muhtemel tehditlerin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.