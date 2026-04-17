Bolu'da jandarma ekiplerinin, Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'icbar suretiyle irtikap' soruşturmasının devamı niteliğinde düzenlediği eş zamanlı operasyonda 'rüşvet' iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden Oda Başkanı Mustafa Altındal ve 1 oda personeli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, dün öğle saatlerinde Bolu Köroğlu Esnaf ve Sanatkar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ile Bolu Manavlar ve Pazarcılar Odası binalarına yönelik eş zamanlı baskın düzenlenmişti. Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'icbar suretiyle irtikap' soruşturmasıyla doğrudan bağlantılı olarak genişletilen operasyon kapsamında, kurumlardaki bilgisayarlar, evrak ve belgeler üzerinde detaylı incelemeler yapılarak suç unsurlarına el konulmuştu. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle gündeme gelen 'rüşvet' iddiaları üzerine Oda Başkanı Mustafa Altındal ile 2 oda personeli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Jandarmadaki ifade işlemleri tamamlandıktan sonra Bolu Adliyesi'ne sevk edilen 3 şüpheli, savcılıktaki sorgularının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

2 kişi tutuklandı

Hakim karşısına çıkan şüphelilerden Oda Başkanı Mustafa Altındal ve oda personeli Mesut Kalafat, üzerlerine atılı 'rüşvet' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltına alınan diğer oda personelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.