Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından evlilik öncesi eğitim programı düzenlendi.

'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi' kapsamında evlilik kredisinden faydalanan çiftlere yönelik eğitim programı gerçekleştirdi. Yürütülen proje çerçevesinde, evlilik kredisi desteğinden yararlanan çiftlere Evlilik Öncesi Eğitimi verildi. Eğitim, İl Müdürlüğü personellerinden Sosyolog Meltem Yavaş tarafından düzenlendi. Programda çiftlere sağlıklı iletişim, aile içi uyum, evlilikte karşılıklı sorumluluklar ve muhtemel sorunlarla baş etme yöntemleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan ise programla ilgili yaptığı değerlendirmede, 'Evlilik öncesi eğitimlerimizle genç çiftlerimizin daha sağlam temeller üzerine kurulu bir aile yapısına sahip olmalarını hedefliyoruz. Proje kapsamında verilen desteklerin, aile kurumunun güçlenmesine önemli katkı sunduğuna inanıyoruz' dedi.