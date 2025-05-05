Bolu’da beton mikseri ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Beşkavaklar Mahallesi mevkii İzzet Baysal Devlet Hastanesi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarından geri manevra yapan Zekai K. yönetimindeki 14 GD 029 plakalı beton mikser, Esranur Y. idaresindeki 14 ACY 112 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralı Esranur Y.’ye sağlık ekipleri ambulans içerisinde müdahalede bulundu. Kaza nedeniyle aksayan trafik otomobilin çekici ile kaldırılmasıyla normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.