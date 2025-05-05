Sarıyer’de çöken yol nedeniyle Ayazağa Mahallesi’nin suyu kesildi. Tankerden evlerine bidonlarla su taşıyan mahalleli hem İBB’ye hem de Sarıyer Belediyesi’ne tepki gösterdi.

Sarıyer’de geçtiğimiz cumartesi gece saatlerinde Eski Büyükdere Caddesi üzerinde inşaat alanın yanında bulunan yolda çökme meydana gelmişti. Çökmenin yaşandığı yol ve çevre düzenlemesi devam ederken, zarar gören alt yapıyı onarım çalışmaları nedeniyle Ayazağa Mahallesi’nin suyu kesildi. Yaklaşık 3 gündür suyu olmayan vatandaşlar için Ayazağa Mahallesi Semt Polikliniği’nin bahçesine su tankeri getirildi. Ellerinde bidonlarla su kuyruklarına giren ve evlerine su taşıyan vatandaşlar hem İBB’ye hem de Sarıyer Belediyesi’ne tepki gösterdi.

‘’Biz de insan gibi yaşamak istiyoruz’’

Tankerden su almak için sıra bekleyen bir kadın ,‘’Biz de insan gibi yaşamak istiyoruz. Lütfen bize de değer verin. Hayvanlar kadar değerimiz yok. Geçtiğimiz cuma gününden bu yana sularımız kesik. Çok zor bir durum kişisel ihtiyaçlarımız var bulaşıklarımız var. Bu suyu lavabo ve temizlik amaçlı kullanacağız. Bu su içilmez zaten. Üç ya da dört kez su almak için geldim. Su olmayınca olmuyor. Lütfen büyüklere sesleniyorum bizim sesimizi duysunlar. Biz de insan gibi yaşamak istiyoruz. Eğer biz onları başa getirdiysek bize böyle davranılsın diye getirmedik. Lütfen artık bize biraz değer versinler’’ diye konuştu.

"3 gündür böyleyiz yarına kadar bu işin hallolmasını bekliyoruz"

Su problemlerini ifade eden bir başka vatandaş, "Vatandaşların sularını almaları için buraya tanker koymuşlar. Vatandaş suyunu buradan alabilsin diye. 3 gündür böyleyiz yarına kadar bu işin hallolmasını bekliyoruz. Bu suyu da içebilirsek içeceğiz yoksa çamaşır, bulaşık gibi işlerimizde kullanacağız" dedi.

"Çok zor, dizlerim ağrıyor, doldururken zorlanıyorum"

Zor durumda olduklarını belirten bir mahalleli ise, ‘’Çok zor durumdayız, bu dönemde böyle iş olur mu. Çok zor, dizlerim ağrıyor, doldururken zorlanıyorum. Taşırken zorlanıyorum. Götüremiyorum eve. Ona buna yalvarıyorum bana su taşısın diye’’ dedi.

"Yaklaşık 3 gündür sularımız böyle"

Yaşadıklarını anlatan bir ortaokul öğrencisi ise, ‘’Elimde bayağı bir bidonum var. Evden hepsini taşıyamadığım için sıra sıra geliyorum. Yaklaşık 3 gündür sularımız böyle. Sular hemen bitiyor. Duş almamız gerekiyor. Suyu, bulaşıkları yıkamak için ya da kişisel ihtiyaçlarımız için kullanıyoruz" ifadelerini kullandı.