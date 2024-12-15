Bolu’nun 4 ilçesinde devam eden kar yağışı sebebiyle okullar 1 gün tatil edildi.

Bolu’nun yüksek kesimlerinde gün boyu kar yağışı aralıklarla etkili oldu. Yarın da kar yağışının devam etmesi beklenen Mudurnu, Göynük, Seben ve Kıbrıscık ilçelerinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “İlimizde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Mudurnu, Göynük, Seben ve Kıbrıscık ilçelerimizdeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarımızda (rehabilitasyon merkezleri ve Kur’an kursları dahil) 16 Aralık 2024 Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Söz konusu ilçelerimizde bulunan kamu kurumlarımızda görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel aynı gün idari izinli sayılacaktır” denildi.