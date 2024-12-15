Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde kontrolden çıkan tırın devrilmesi neticesinde sürücü hafif şekilde yaralandı. Kazanın ardından otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişi İstanbul istikametinde meydana gelen kazada, M.D. idaresindeki 14 EK 098 plakalı Mercedes marka tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada M.D. hafif şekilde yaralanırken, bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edildi. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Tırın çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılması sonrasında trafik normal seyrine döndü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.