Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Ergenekon Mahallesi Kapalı Semt Pazarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Boltaç, pazar yerindeki genel durumu yerinde inceleyerek, eksikliklerin giderilmesi ve kalıcı düzenlemelerin yapılması için değerlendirmelerde bulundu.

Tarsus Belediyesi birim müdürleri ve zabıta ekiplerinin de eşlik ettiği ziyarette, esnafın talepleri ve vatandaşların önerileri dinlendi. Esnafın dile getirdiği sorunları not alan Başkan Boltaç, alışveriş sırasında yaşanan eksikliklerin giderilmesi için ilgili birimlere talimat verdi.

Pazar alanında yapılan incelemelerde özellikle tuvaletlerin temizliği, tartı bölümlerinin işleyişi ve denetimlerin sıklaştırılması yönündeki talepler ön plana çıktı. Başkan Boltaç, pazarların sadece alışveriş yapılan yerler olmadığını belirterek, "Pazar yerleri toplumun nabzının attığı sosyal alanlardır. Belediye olarak bu alanlarda hem vatandaşın konforunu hem de esnafın çalışma koşullarını iyileştirmek için gerekli tüm düzenlemeleri yapıyoruz" dedi.

"Pazarlar, halkımızın yaşam kalitesine doğrudan katkı sağlıyor"

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, pazar yerlerinin kent yaşamındaki önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Semt pazarında esnafımızı dinledik, pazar yerimizin ihtiyaçlarını yerinde inceledik. Pazarlarımız, kentimizin hem ekonomik hem de sosyal kalbidir. Burada atacağımız her adım doğrudan halkımızın yaşam kalitesine yansıyor. Zabıtamızın denetimlerini sıklaştıracak, tartı noktalarını artıracağız. Pazar alanı, pazar kurulmadan bir gün önce yıkanacak, pazarın bitiminde ise ıslak temizlik yapılacak. Amacımız hem esnafımızın rahat bir şekilde satış yapmasını sağlamak hem de vatandaşlarımızın güvenli, düzenli ve temiz bir ortamda alışveriş yapmasına imkan tanımaktır."

Pazar esnafı ve vatandaşlar, Başkan Boltaç’ın ziyaretinden memnuniyet duyduklarını belirterek, belediyenin yerinde inceleme ve çözüm odaklı yaklaşımının sorunların daha hızlı giderilmesine katkı sağladığını ifade etti.