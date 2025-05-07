Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, bölgesel kalkınma ve kamu hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesi konularında fikir alışverişinde bulunuldu.

Bir takım ziyaretler için Şanlıurfa’ya giden Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak’ı makamında ziyaret etti. Görüşmede, iki vali yerel yönetimler arasındaki iş birliği ve çeşitli konular üzerine temaslarda bulundu. Bilecik Valisi Aygöl, daha önce kaymakamlık görevinde bulunduğu Şanlıurfa’da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Şıldak ise ziyaretten dolayı teşekkürlerini sundu. Görüşmede, bölgesel kalkınma ve kamu hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesi konularında fikir alışverişinde bulunuldu.

Valilik makamında gerçekleşen görüşme, iller arası iş birliğini güçlendirme adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.