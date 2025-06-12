Bilecik’te Şeyh Edebali Türbesi’nde hediye edilen Kâbe’nin iç ve dış örtüsü parçasının, geçtiğimiz ay tamamlanan tadilat sonrası yerine asılmaması ve gelişi güzel bırakılması tepkilere neden oldu.

Halen Siirt Valisi olan dönemin Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, kendisine hediye edilen Kâbe’nin iç ve dış örtüsünden bölünmüş birer parça kutsal emaneti, Şeyh Edebali Türbesine layık olduğunu söyleyerek bağışladı. Kendi elleriyle çerçeve içinde Kâbe’nin iç ve dış örtüsü türbe içine asan Kızılkaya, kutsal emanetlerin burada sergilenmesi istemişti.

Yapılan tadilat sonrası türbe içinde sıkıntılar yaşandı

29 Nisan 9 Mayıs tarihleri arasında Şeyh Edebali Türbesi’nde sürdürülen restorasyon çalışmaları eleştirilere sebep olmuştu. Türbe içi mavi halılarla kaplanırken, erkek ve bayan mescitleri eski halılarının değişmemesi tepki çekmişti. Ardından yapılan restorasyon sonrası türbe içinde bazı bölümlerde halılarında sıkıntı yaşandığı görülmüştü.

Tadilat sonrası yerine asılması

Türbe içinde 2022 yılında beri sergilen Kâbe’nin iç ve dış örtüsünden bölünmüş birer parça kutsal emanetler ile ’Ya Hazreti Şeyh Sultan Edebali’ yazılı tablo haftalar geçmesine rağmen yerine asılmadı. Nadide 2 parçanın erkek mescidine gelişi güzel bırakılması ve Kâbe dış örtüsünün altındaki yazının yerinden çıkması ziyaretçiler tarafından tepkiyle karşılandı. Günde binlerce kişinin ziyaret ettiği türbede ziyaretçiler tabloların yerine asılmasını istediler.