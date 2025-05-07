Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı başkanlığında Ankara’da düzenlenen Orman Yangınları Hazırlık ve Koordinasyon Toplantısı’na katıldı.

Toplantıda, 2024 yılı yangın verileri analiz edilerek, 2025 yangın sezonuna yönelik hazırlık çalışmaları ele alındı. Alınan tedbirlerin yanı sıra kurumlar arası koordinasyon süreci değerlendirildi. Toplantı sırasında söz hakkı alan Bilecik Valisi Aygöl, Bilecik’in orman envanterinde Türkiye genelinde 9. sırada yer aldığı, toplam alanının yüzde 57’sinin ormanlık olduğu vurguladı.

Aygöl, Bilecik’te orman yangınlarına karşı güçlü bir koordinasyon sağlanarak hızlı müdahale stratejileri oluşturulduğu, bunun yanında milyonlarca fidan dikimiyle orman varlığının korunup artırıldığı ifade edildi. Ayrıca, Bilecik’e kazandırılan yangın söndürme helikopterinin, yangınlara erken müdahale imkânı sağlayacağı ve bölgedeki orman ekosisteminin korunmasında kritik bir rol oynayacağı belirtti.

Toplantıda alınan kararlarla orman yangınlarıyla mücadelede daha etkin ve koordineli bir süreç yürütülmesi hedefleniyor.