Erzurum Kırmızı Et Üreticiler Birlik Başkanı Abdulkadir Ürüşan, Tarım ve Orman Bakanlığı 2024-2028 yıllarını kapsayan "Besicilik Sığır İthalatı Projesi" kapsamında Uruguay’dan alınan ’İthal Besilik Danaların’ Et ve Süt Kurumu ile yapılan sözleşme çerçevesinde, 3 bin adedinin bin 400’ünün dağıtımının ve satışının yapıldığını açıkladı.

“Besi tesislerinin sayısı artırılmalı”

Besi için ithal gelen hayvanların ırklarının çok iyi ırklar olduğunu ve iyi bakılıp herhangi bir aksilikte olmadığı takdirde, üreticinin yüzünü güldüreceğini ifade eden Kırmızı Et Üreticileri Birlik Başkanı Abdulkadir Ürüşan, ithal besilerin çiftçi ve ülke hayvancılığı için büyük önem taşıdığını belirtti. Canlı hayvan ithalatının et ithalatından çok daha iyi olduğunu ve kendilerinin sürekli bunu savunduklarını ifade eden Başkan Abdulkadir Ürüşan, şu ifadeleri kullandı, “’Üreticimiz hayvancılık yapmak istiyordu. Canlı hayvan bulamıyordu. İlimiz ekonomisinde önemli bir yer tutan hayvancılık, bölge insanımızın temel geçim kaynaklarından biridir. Şu an Türkiye’deki en büyük sıkıntı dişi hayvan varlığının az olması. Dişi hayvan varlığının az olmasından dolayı buzağı yok. Buzağı olmayınca dana yok. Besici, sattığı fiyata canlı hayvan alamıyordu. Hayvan sayısı az olduğu için fiyatlar çok yüksekti. Bunun önüne geçebilmek için ülkemizdeki dişi hayvan materyalini arttırmamız lazım. Et fiyatlarındaki yüksekliğin faturası üreticiye kesiliyordu. Üreticilerimizin çok para kazandığı lanse ediliyordu. Şimdi ithalat olunca bu fiyatlar düşecek ve esnafımız da rahat nefes almış olacak. Tarım Bakanlığımızın 2004-2028 yılında hayvancılık politikasında Aile işletmeleri desteklenerek bölgenin lokomotifi güçlendirilmeli, modern besi tesislerinin sayısı artırılmalı, beklentimiz verilen desteklerin devam etmesi yönündedir. Bakanlık bu yüzden yani regülasyon amacıyla bize bu görevi vermiştir. Amaç farkı kapatıp bu ticaretin sağladığı gelir ile hayvancılığı geliştirmektir.”’ dedi.

“Bin 400 ithal besilik dananın dağıtımı yapıldı”

Başkan Ürüşan, Erzurum’a Uruguay’dan gelen 3 bin adet ’İthal Besilik Dana’nın bin 400’ünün dağıtım ve satışının yapıldığını, Bin 600 adetinin daha sonra satışın yapılacağını belirterek, “Uruguay’dan gelen 3 bin ithal besi dananın Bakanlığımızın bu projesinde uygulamanın tek başına yeterli olmayacak. Sütçülüğün ve besicilik üretimin de teşvik edilmesi gerekiyor. Süte geçenlerde küçük bir zam verildi. Siz sütçüyü memnun ederseniz sütçü inek besler, inek çok olursa süt çok olur, dana çok olur. Dana çok olursa besilik maddeler çok olur ve et fiyatları makul seviyeye gelir. Ancak, Türkiye’deki hayvan sayısının bu şekilde artırılmasını hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

“Erzurum’a, üreticilerimize değer katmak istiyoruz”

Ürüşan, ETB’nin önemli bir görevi yerine getirdiğini vurgulayarak, “Kurulduğu ilk günden itibaren bölge hayvancılığının gelişmesine katkı sağlayan Et ve Süt Kurumu, özel sektöre öncülük ettiği gibi hayvancılığın modern koşullarda yapılması konusunda da örnek teşkil etmektedir. Burada hiç bir zaman kar amacı gütmedi. Vatandaşa hizmet görevini yerine getirmeye çalıştı. EBK, hayvancılık politikalarını belirlemede söz sahibi değil, ancak hayvancılık piyasasının sağlıklı işleyen bir pazara kavuşması için bu dönem çok önemli rol oynadı. Erzurum’un geleceği hayvancılıkta, besi yaparak Erzurum’a değer katacak, Erzurum Kırmızı Et Üreticiler Birliği olarak bizde Et ve Süt Kurumu ile protokol yaparak, üretimimize alım garantisi vererek Erzurum’a ve üreticilerimize değer katmak istiyoruz. Günümüz tekniklerine uygun olarak modern besiciliğe teşvik edilecek ve böylece şehrin gelişimini sağlanarak Erzurum’da daha sağlıklı ve verimli besi hayvanı yetiştirilerek, Erzurum, Doğu’nun en büyük kaliteli et üretiminin merkezi olabilir.” dedi.

“Sera meracılığına destek bekliyoruz”

Üretimin az olduğunu ve üretimin tüketimi karşılamadığını anlatan Ürüşan, “Bu yüzden üretimin artması lazım, üreticinin hayvancılıkla geçimini sağlandığı Erzurum’u Doğu Anadolu Bölgesinin en yüksek besicilik merkezi konumuna getirmeyi hedefliyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen’nin hayvancılık projeleri takdire şayandır. Erzurum’u Doğu Anadolu Bölgesi’ni tek hayvancılık merkezi olması konusunda modern büyük baş hayvan pazarının yanı sıra mera hayvancılığına da destek bekliyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımız iki tarafı da memnun edecek adımları atmalı. Biz üreticiler olarak girdi maliyetlerimizin düşmesini, sütümüzü ve etimizi daha ucuza satmak istiyoruz. Bizim ana sıkıntımız girdi maliyetleri. Girdi maliyetleri düşürülmelidir. Bu sorunumuzda modern besi çiftlikleri kurarak giderilmelidir.” diye konuştu.

“Sivil Toplum Örgütleri’nden destek bekliyoruz”

Erzurum’un geleceğinin hayvancılıkta olduğunu hatırlatan Ürüşan, sözlerini şöyle sürdürdü, “Besi yaparak Erzurum’a değer katacak, Kırmızı Et Üreticiler Birliği olarak bizde Et ve Süt Kurumu ile protokol yaparak, üreticimize alım garantisi vererek Erzurum’a üreticilerimize değer katmak istiyoruz. Sivil Toplum Kuruluşlarının projeye destek vermesini istiyoruz. Üretim az, üretim tüketimi karşılamıyor bu yüzden üretimin artması için Erzurum’u Doğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük besicilik merkezi konumuna dönüştürülmesi için çapa sarf ediyoruz. İnşallah bu mücadelemizi ile besicilik proje sayıları artmış olacak. Erzurum’da merkez dahil, Narman İlçemizde yerel yönetim ve altyapı projeleri ile son 10 yılda yapılan projeleri ile organize hayvancılık bölgesini tamamladı. Narman İlçemizin örnek gösterilmesi gerekir. Hazır besi tesislerimizin diğer ilçelerimizde kazandırılmasını arzu ediyoruz. Erzurum’da bu sayının merkez ilçelerinde artmasını, besiciliğin, İktisadi ve Hayvancılık Bölgesi’nin biran önce hayata geçirilerek hayvancılığa bir nefes aldırılmasını talep ediyoruz. Erzurum’u hayvancılık merkezi olması için siyasilerimizden, sivil toplum kuruluşlarımızdan tam destek beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Erzurum Kırmızı Et Üreticileri Birliği olarak sektör sorunlarına daima çözüm arayacağımızı belirtmek istiyorum. Tarım ve hayvancılıkta gençlerinizi teşvik edici radikal projeler hayata geçirilmeli. Ayrıca ilimizde hayvancılığın gelişmesi için girişimlerde bulunan ve desteğini esirgemeyen Başta Tarım Bakanımız Sayın İbrahim Yukamlı’ya, Erzurum Valimiz Sayın Mustafa Çiftçi’ye, Tarım ve EBK Kurum yetkililerine, şükranlarımızı sunuyorum.’ dedi.